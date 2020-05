SSC Napoli, la radio ufficiale: "Da fonti interne al club ci fanno sapere che Allan non ha alcuna clausola rescissoria"

Calciomercato Napoli - Diego De Luca, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Interesse reale per Osimhen, ma ci sono club inglesi che hanno già offerto 70 mln. Operazione complicata a queste cifre per il Napoli. Piace un brasiliano, Wendel dello Sporting Lisbona, bravo a difendere ed ad impostare. Il Napoli ci ha fatto sapere che Allan non ha una clausola rescissoria e se il Napoli lo venderà lo farà solo per 50 mln”.