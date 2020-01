Sportmediaset - Rodriguez-Fenerbahce, la Lega turca blocca l'affare per il Fair Play Finanziario! Torna il PSV, piace al Napoli

Calciomercato Napoli - Ricardo Rodriguez, terzino del Milan, era pronto al trasferimento al Fenerbahce. Il calciatore svizzero, in uscita dal club rossonero, aveva scelto la Super Liga per rilanciarsi, ma la Federcalcalcio turca ha stoppato il suo trasferimento. Come riportato da Sportmediaset, l'affare in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro, non rientrerebbe nei vincoli del Fair Play Finanziario, a cui il club gialloblù è sottoposto. Sul calciatore c'è anche il Napoli.

Rodriguez

Milan news, Rodriguez-Fenerbahce, l'affare si complica

La trattativa per Ricardo Rodriguez al Fenerbahce ancora non è saltata, visto che il Fener sta lavorando attivamente con la Lega Calcio turca per risolvere il problema il prima possibile, vista anche la forte volontà del calciatore. A due settimane dalla fine del mercato però, il Milan ha bisogno di vendere e sul calciatore ritorna l'interesse forte del PSV, ma potrebbe riaprirsi anche la pista Napoli che è sempre in cerca di un terzino viste le condizioni di Ghoulam. Inoltre, Rodriguez al club turco, darebbe il via libera a Moses che tornerebbe al Chelsea e poi infine all'Inter.