Sportmediaset - L'Inter piazza il primo colpo: De Paul a un passo

Calciomercato Napoli - Stavolta il sogno di Rodrigo De Paul è veramente a un passo dalla sua realizzazione: giocherà nell’Inter, a meno di clamorosi colpi di scena nei prossimi giorni. L’accelerazione è arrivata negli ultimi giorni, dettata soprattutto dai dubbi sulle condizioni fisiche di Stefano Sensi, giocatore di grande qualità che ha dato un apporto straordinario nella prima fase della stagione, fino all’infortunio in Inter-Juve.

Calcio mercato Napoli, salta De Paul?

Inter e Udinese stanno ancora lavorando su una formula che accontenti entrambe le parti e che alla fine sembra essere stata individuata nel prestito oneroso con obbligo di riscatto. Da capire solo se l’obbligo scatterà nell’estate del 2020 o nell’estate del 2021. Le cifre su cui si sta lavorando sono 7 di prestito più 25 di riscatto, più qualche bonus per arrivare vicini alla cifra di 35 che era la richiesta iniziale dell’Udinese. Il giocatore ovviamente è entusiasta di questa soluzione, essendo in ottimi rapporti con la colonia argentina dell’Inter. Per lui ci sarà un contratto da 4 anni e mezzo, stipendio intorno ai 3 milioni a stagione. Ovviamente cifre e termini possono cambiare leggermente, ma è difficile che cambi il risultato finale.