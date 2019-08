Sportmediaset - Icardi fa muro: chiede e ottiene la maglia numero 7, vuole restare all'Inter

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi vuole restare all'Inter e continua con la sua guerra di nervi. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, l'argentino avrebbe chiesto e ottenuto il numero 7, lo stesso che ha vestito anche in nazionale. Una mossa che potrebbe creare un piccolo caso interno costringendo Alexis Sanchez a mostrare altro sulle spalle.

Mercato Inter, Sportmediaset: Icardi con la maglia numero 7

