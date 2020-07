Sportitalia - Osimhen-Napoli, il nodo sono le commissioni al nuovo agente: trattativa ferma, serve una svolta in pochi giorni. Due club inglesi ci provano

Ultime calcio Napoli - Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale Calciomercato:

Osimhen

"Non abbiamo venduto visite mediche, il Napoli pensava di chiudere e non ha chiuso. Stamattina un dirigente del Lille ha detto che il calciatore ha scelto il Napoli ma ha cambiato procuratore e le carte si sono rimescoltate. Il Lille vuole incassare i 50mln, il nodo non è neanche l'ingaggio ma le commissioni dell'agente che si sono raddoppiate. De Laurentiis prende un impegno e se lo fa non cambia idea. Il Napoli vuole chiudere, non è una questione di stasera, ma sono stati mandati messaggi al Liverpool e Manchester United. Oggi si è fermi, per il Napoli era già fatta e Osimhen era un giocatore del Napoli. Le cose si sono ingarbugliate, ma non è un Pepe-bis. Trattativa aperta e complicata: si può chiduere in 5-6 giorni".