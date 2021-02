Sportitalia - Marsiglia, Mazzarri ancora in corsa per la panchina

Ultime notizie calcio Napoli - Ore calde per il futuro di Walter Mazzarri. Il tecnico toscano, infatti, è stato accostato più volte negli ultimi tempi alla panchina del Napoli per un ritorno all'ombra del Vesuvio che avrebbe del clamoroso. Di recente, però, anche il Marsiglia avrebbe avviato con l'ex Torino che rappresenterebbe l'alternativa a Jorge Sampaoli, che ha una clausola rescissoria molto alta con l'Atletico Mineiro. A riportare la notizia è Sportitalia, che aggiunge come saranno decisive le prossime 48 ore.