Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale CalcioMercato:

"Koulibaly deve dare una risposta, con la Juventus che pressa. Se il giocatore dovesse dire di no ai 6 milioni offerti dal Napoli, non è detto che resti. Andrà a Dimaro e dovrà dare una risposta. Ama Napoli ma vorrebbe anche fare un'altra esperienza all'estero con Barcellona e Chelsea. Potrebbe anche restare a zero".