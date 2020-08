Mercato Napoli, Sportitalia - Sepe e Faraoni arriveranno in un solo caso, in avanti priorità a Boga ma il Sassuolo spara alto

Ultime notizie mercato Napoli –Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha fatto il punto sulle ultime notizie in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Se va via un portiere può arrivare Sepe, così come se Hysaj non rinnova arriva Faraoni. Un nuovo centrale arriverà solo in caso di cessione di Koulibaly,. E' stato sondato Smalling ma sarà comunque un profilo importante, mentre si punterà su un terzino sinistro giovane. Veretout se va via Allan e poi si vuole prendere un esterno d’attacco forte. In cima alla lista dei desideri c’è Boga ma il Sassuolo chiede 40 milioni di euro. Petagna, in conclusione, o rientrerà in qualche scambio oppure resterà”.