Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei talenti di più belle speranze nella Primavera del Napoli è certamente Gianluca Gaetano, attualmente in prestito alla Cremonese con la quale sta facendo molto bene. Aumentano per lui le pretendenti in vista della prossima stagione dal momento che, stando a quanto riportato da Sportitalia, il Monza, promosso in Serie B, avrebe messo gli occhi su di lui e potrebbe un obiettivo concreto in vista della prossima stagione.

Gaetano Cremonese