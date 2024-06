Sportitalia - Buongiorno-Napoli, contatti entourage-Manna! Sforzo per accontentare Conte: il Torino fissa il prezzo

Calciomercato SSC Napoli - Alessandro Buongiorno, nonostante il prezzo alto, resta nel mirino del nuovo Napoli di Antonio Conte. Ne parla questa sera il giornalista esperto di mercato di Sportitalia.

Alfredo Pedullà, via Youtube, ha parlato così dell'affare Buongiorno-Napoli:

"Un gran difensore centrale lo cerca il Napoli. Per Buongiorno, classe 1999, state bene in guardia e allertati perché siamo alle puntate decisive: vi ho raccontato in passato dell'interesse del Milan che apparentemente c'è ancora ma i rossoneri non hanno fatto mai operazioni, senza contropartite, da 40-45 milioni secchi. Piace all'Inter. Il Torino vuole oltre i 40 forse anche oltre i 45 milioni. Piace moltissimo alla Juventus, ma io ritengo che sia una situazione molto delicata, giocando alla Juventus.

Infine, Buongiorno è il primo nome della lista di Antonio Conte e ci sono stati già vari colloqui tra Manna e l'entourage del giocatore, con il Torino che è alla finestra ed è a conoscenza di questa trattativa, credo che il Napoli è disposto a fare un sacrificio per prenderlo. Ci sono poi altri profili all'estero, ma è il classico profilo da Antonio Conte. Quanto chiede il Toro? Più di 40, avendone chiesti 50 per Bremer. Ma credo che a tavolino si può pensare ad una contropartita tecnica. Il Napoli non farà 18 acquisti, ma quei 3-4-5 acquisti mirati. Il Napoli farà cassa, tanta, per Osimhen e tratterrà Kvaratskhelia: l'identikit del colpo in difesa è alla Buongiorno, possibilmente Buongiorno. Un sacrificio per un grande colpo in difesa si farà!".