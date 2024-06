Sportitalia - Accostato al Napoli, il Barcellona rallenta per Guido Rodriguez: il motivo

Calciomercato Napoli. Guido Rodriguez, centrocampista argentino in scadenza di contratto con il Betis Siviglia, è stato lungamente accostato al Napoli in vista della prossima stagione.

Il futuro di Guido Rodriguez, però, sembrava portarlo al Barcellona che aveva già un accordo di massima con il classe '94. Come riportato da Sportitalia, la destinazione blaugrana potrebbe invece non essere così scontata: l'arrivo in panchina di Flick ha rallentato i contatti, con i catalani ora orientati su Merino della Real Sociedad.