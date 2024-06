Sostituto Osimhen, quattro i nomi! Il Mattino: prima offerta di ADL per Dovbyk, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Il club azzurro ha messo in conto da tempo la partenza di Victor Osimhen e sebbene finora non sono arrivate offerte concrete che si avvicinino alla clausola da 120 milioni di euro fissata dal Napoli per la sua cessione, il club si guarda intorno ed ha individuato i profili adatti a sostituire il bomber mascherato.

Da Lukaku a Dovbyk, da Gimenez a Moffi. L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli fa il punto sugli attaccanti:

"Il primo della lista resta Lukaku su cui però bisogna lavorare di cesello per fare abbassare le pretese del Chelsea che chiede l'intera clausola (di circa 44 milioni di euro) per il belga. Il Napoli spera di strappare l'ok de blues per la metà. Nel mirino del ds Manna c'è anche Artem Dovbyk: gigante ucraino esploso a suon di gol con il Girona in Spagna. DeLa avrebbe già fatto alcuni passi formali, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 35 milioni di euro: poco meno della clausola per cui è possibile prenderlo senza innescare nessuna asta. Sulle tracce del centravanti 26enne (25 gol e 10 assist) c'è anche l'Atletico Madrid che però non sembra disposto ad andare oltre i 25 milioni per l'ucraino.

La pista che porta a Gimenez del Feyenoord (23 anni - 26 gol e otto assist nella terra dei tulipani) resta sempre percorribile, ma il Napoli si sta muovendo da tempo sotto traccia per l'attaccante del Nizza Terem Moffi (25 anni) protagonista nel campionato francese con undici sigilli e due assist sotto la guida dell'italiano Francesco Farioli (che l'anno prossimo guiderà l'Ajax). Il connazionale di Osimhen ha un contratto con il Nizza fino al 2027 e la sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro".