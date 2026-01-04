Sorpresa Mazzocchi: l’annuncio di mercato di Schira dopo Lazio-Napoli

Calciomercato Napoli, Pasquale Mazzocchi è tra i nomi indiziati per salutare l’azzurro in questo 2026. E certamente non per l’espulsione di oggi rimediata in Lazio-Napoli tra l'altro non per sua colpa, considerando che si è solo difeso dall’aggressività gratuita di Adam Marusic e in generale una Lazio frustrata per la differenza in campo, quanto piuttosto per altre esigenze soprattutto considerando il mercato a saldo zero per la SSC Napoli.

Calciomercato Napoli, sorpresa Mazzocchi a gennaio?

Tuttavia, al netto di quanto detto, sembrerebbe esserci un aggiornamento di non poco conto a proposito dell’esterno napoletano. Secondo quanto infatti riferisce a sorpresa Niccolò Schira via X, Mazzocchi potrebbe restare a Napoli fino a giugno.

“Nonostante gli interessi di alcuni club di Serie A, Mazzocchi è orientato a rimanere a Napoli”, riferisce l'esperto di mercato.

Cessioni Napoli a gennaio, depennato il nome di Mazzocchi?

Dunque potrebbero salutare in queste settimane Luca Marianucci, Giuseppe Ambrosino, Antonio Vergara ma non il giocatore originario di Barra a cui Antonio Conte, al netto poi della rissa innescatasi e del cartellino rosso, ha dato fiducia anche oggi.

Un altro annuncio importante dopo quello relativo a Noa Lang. Di sicuro la SSC Napoli attenderà anche novità sull'entità dell'infortunio di David Neres per tracciare la nuova strategia per questa sessione di mercato.