Sky - Zanoli vicinissimo alla Salernitana! Operazione in prestito, è questione di ore

Calciomercato Napoli, ultim'ora Sky Sport: il terzino Alessandro Zanoli è vicinissimo alla cessione!

Secondo quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, Zanoli sarebbe ad un passo dal trasferimento alla Salernitana, che dovrebbe prelevare il calciatore del Napoli in prestito. Sky Sport assicura che è questione di ore: Zanoli va in prestito alla Salernitana dopo aver collezionato appena 6 presenze nel Napoli in questa stagione.

Il suo posto a Napoli è attualmente bloccato da Pasquale Mazzocchi, arrivato proprio dalla Salernitana per sostituire Di Lorenzo.