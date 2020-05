Calciomercato Napoli - Per Arkadiusz Milik è stata fissata una deadline. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2021 e da tempo si sta lavorando ad un rinnovo che però ancora non arriva.

Milik

Calciomercato: Milik-Napoli, le ultime notizie sul rinnovo

Le parti ora sono più lontane e, secondo Sky Sport, il Napoli ha fissato per il 1° giugno l'ultimo giorno disponibile per giungere ad un accordo, dopodiché andrà sul mercato e proverà a piazzare l'attaccante polacco.