Sky Sport UK - Anche il PSG irrompe su Gabriel, il giocatore rinvia la decisione sul suo futuro

Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei nomi individuato dal Napoli per rimpiazzare Kalidou Koulibaly in caso di addio del senegalese è quello di Gabriel Magalhaes, giovane brasiliano in forza al Lille. Stando a quanto riportato da Sky Sport UK, però, oltre agli azzurri ed all'Everton bisogna aggiungere anche il PSG alla lista delle pretendenti per questo astro nascente e questo inserimento lo ha spinto a prendere tempo ed a rinviare per questo motivo la decisione su quella che sarà la sua prossima squadra. I parigini vedrebbero in lui il potenziale erede di Thiago Silva.

PSG su Gabriel