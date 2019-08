Sky - Fiducia in Milik: il Napoli vuole tenere Arek, pronto il rinnovo di contratto

Calcio mercato Napoli- Novità di mercato per il Napoli? Secondo quanto raccontato dai colleghi di Sky Sport, il futuro di Mauro Icardi è ancora da definire.

Icardi-Milik, le ultime notizie sull'acquisto e il rinnovo

Il Napoli non vorrà aspettare l'ultimo giorno di mercato, nonostante sia l'unica società di mettere sul piatto sessanta milioni di euro più bonus per acquistare il suo cartellino: chi lavora e collabora con l'entourage di Icardi sta tentando di far capire al calciatore che accettare l'offerta del Napoli calcio non sarebbe la peggiore delle ipotesi.

Una virata dritta su chi, invece, ad oggi ha mostrato più entusiasmo, come Fernando Llorente, per completare il reparto offensivo. Un attacco del quale, nelle idee del Napoli, continuerà ad esserci anche Milik, giocatore che il club vuole tenere e per cui è pronto il rinnovo di contratto.