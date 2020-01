Sky - Petagna al Napoli, possibili visite mediche già domani pomeriggio: le ultime

Ultime Calcio Napoli - Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha già speso 53 milioni, poi 14 per Rrahmani. Ha l'accordo per Kumbulla e sta chiudendo per Petagna: sono 103 i milioni per dare il via alla rivoluzione del Napoli. Se nella notte verrà definito l'affare col club di Ferrara, Petagna potrebbe fare le visite mediche già domani pomeriggio. Il calciatore resterebbe in prestito alla SPAL fino a giugno".