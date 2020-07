SKY - Osimhen, il Lille spinge per chiudere! Il Napoli ha l'accordo sia per l'attaccante che per Gabriel: i dettagli

Calciomercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha raccontato le ultimissime per quanto riguarda l'affare tra Victor Osimhen e il Napoli.

Queste le dichiarazioni:

"Osimhen, non ci risultano gli 80 milioni di euro di cui si parla in Francia. Ha cambiato procuratore, dovrà essere ripreso il lavoro fatto con il vecchio entourage. Si partirà però da un accordo trovato già col ragazzo e con una base d'accordo che c'è fra Napoli e Lille: il club francese ha bisogno di soldi per iscriversi al campionato francese, spingono per chiudere. Il Napoli è pronto ad accontentare sia il ragazzo che il Lille. Ounas e Gabriel possono essere slegati dall'operazione: per il difensore c'è accordo col giocatore e con il Lille ma c'è ancora Koulibaly e arriva Rrahmani. Essendo anche Gabriel extracomunitario si attende, ma piace tantissimo agli azzurri".