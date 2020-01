Sky - Oggi Tutino sarà ad Empoli e raggiungerà Ciciretti

Mercato Napoli - Empoli scatenato in questo avvio di calciomercato invernale. La squadra toscana, che vive una stagione a dir poco complicata come dimostra il quindicesimo posto a solo un punto di vantaggio dalla zona retrocessione, adesso cerca una reazione per affrontare al meglio il girone di ritorno in Serie B.

Ogni rinforzo potrebbe dare quel qualcosa in più, a partire da Ciciretti, arrivato ieri in città. Chi lo raggiungerà nelle prossime ore è Gennaro Tutino, ala classe 1996 della SSC Napoli e proveniente dal Verona. In programma un incontro conclusivo oggi a Milano fra l'agente del giocatore, Pisacane, e Accardi, il direttore sportivo dell'Empoli.

Un altro affare in chiusura è quello che dovrebbe portare in azzurro Francisco Sierralta, difensore centrale cileno dell'Udinese. Il classe 1997 arriva in prestito secco per sei mesi con possibilità di rinnovare l'accordo. Per lui solo 90' in stagione (in Coppa Italia contro il Bologna).