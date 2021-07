Calciomercato Napoli - Zian Flemming nel mirino del Napoli. Il centrocampista offensivo, come riportato da Sky Sport, ha disputato un'ottima stagione e per questo ha attirato l'interesse del Napoli calcio. Secondo Sky il Napoli potrebbe puntare su Flemming del Fortuna Sittard per rinforzare quella zona di campo. In questa stagione appena conclusa ha messo a segno 12 gol e 7 assist.