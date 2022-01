Calciomercato Napoli - La sessione invernale degli azzurri è virtualmente chiusa col solo arrivo di Axel Tuanzebe, ma non sono da escludere colpi di scena in questi ultimissimi giorni. Anche perché il Napoli è attivo eccome per cogliere eventuali occasioni o prepararsi al meglio per l’estate.

Mercato Napoli, occhi su Gatti

Tra i vari nomi monitorati, come ribadisce SkySport, c’è quello di Federico Gatti del Frosinone. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti tra le società. La valutazione è di 10 milioni di euro.