Sky - Napoli la priorità per Mertens ma l'Inter lo tenta, contatti con Lukaku

Ultime notizie mercato Napoli - Continuano ad infiammare il mercato attuale le voci relativi all'interessamento dell'Inter per Dries Mertens. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la priorità per il belga sarebbe il rinnovo con il Napoli ma ciò non toglie che la destinazione nerazzurra rappresenta per lui una tentazione non di poco conto. Nel corso di questa quarantena ci sarebbero stati dei contatti tra il numero 14 azzurro e Romelu Lukaku, suo compagno di Nazionale, ma il tema delle conversazioni dovrebbe essere relativo al patentino da allenatore.