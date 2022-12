Sky - Napoli, definito il triplo affare con la Samp: si attende solo l'apertura del mercato

Calciomercato - Il Napoli gioca d’anticipo, come spesso ci ha abituati ultimamente, e lo stesso sarà anche quest’anno, con un triplo affare per gennaio praticamente già pronto e definito e soltanto da annunciare.

Calciomercato Napoli, definito l'affare con la Sampdoria

Come infatti riferisce SkySport, la trattativa con la Sampdoria per Bartosz Berenzynski è ormai praticamente conclusa. Il polacco approderà in azzurro per fare il vice di Di Lorenzo, mentre Alessandro Zanoli passerà in blucerchiato per provare ad accumulare minutifaggio. Tra i due spazio anche a Nikita Contini che farà ritorno in terra partenopea. Si aspetta solo l'apertura della sessione invernale per l'ufficialità.