Sky - Milik caso contrattuale, non arrivano segnali alla proposta di rinnovo del Napoli: non ha detto no alla Juventus, ma serve un'offerta cash

A Sky Sport, durante lo Speciale Calciomercato, è intervenuto il giornalista Gianluca Di Marzio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Milik è un caso contrattuale, ma oggi Gattuso ha detto che ci sono pochi giocatori forti come lui sul mercato da prendere. Non so se faranno breccia nel cuore di Arek, non sono arrivati segnali alla proposta di rinnovo del Napoli: la Juventus è la squadra più interessata e Milik non ha detto di no. Il Napoli non ha parlato di contropartite, se la Juventus vorrà Milik dovrà portare una offerta cash”