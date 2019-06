Il Milan continua a trattare per Stefano Sensi, centrocampista seguito anche da Napoli ed Inter, ma per il momento la distanza dalla richiesta del Sassuolo è ampia. Secondo quanto riportato da Sky Sport i rossoneri vorrebbero il giocatore con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto a 15 milioni ma i neroverdi non sono interessati e continuano a chiedere almeno 25 milioni per la cessione a titolo definitivo.