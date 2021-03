Sky - Maksimovic-Inter, è il sostituto di Ranocchia: offerte anche dalla Premier League, il difensore vuole restare in Italia

Calciomercato Napoli - Nikola Maksimovic nel mirino dell'Inter. Come riportato da Sky Sport, il difensore del Napoliche andrà in scadenza di contratto a fine stagione piace alla società nerazzurra che cambierà a partire dalla prossime sessione di mercato.

Maksimovic Inter

Calciomercato Sky, Maksimovic-Inter: le ultime

L'Inter pensa di cambiare la difesa. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, a fine stagione dovrebbe dire addio Andrea Ranocchia che non firmerà il rinnovo di contratto. L'Inter pesca il sostituto dalla Serie A, dove c'è Maksimovic del Napoli che a fine stagione sarà svincolato. Per ora è stato fatto solamente un sondaggio esplorativo, legato a quello che sarà poi il nuovo piano tecnico ed economico per il futuro, ancora da decidere. Il difensore serbo è corteggiato da diverse squadre della Premier League, ma la sua volontà sarebbe quella di restare in Italia.