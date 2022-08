Sky - La Juventus chiede tempo, il Napoli può chiudere per Raspadori: nuovo contatto De Laurentiis-Carnevali

Calciomercato Napoli - Novità sul futuro di Giacomo Raspadori. L'attaccante è conteso da Napoli e Juventus, ma ci sono importanti aggiornamenti.

Giacomo Raspadori può chiudere col Napoli, perché la Juventus chiede tempo. Mentre De Laurentiis può stringere, incontrando Carnevali. Ad annunciarlo è Luca Marchetti, giornalista esperto di calcio mercato di Sky Sport, nel corso dello speciale calciomercato:

"Raspadori piace alla Juventus, ma la Juve non solo non ha iniziato una trattativa per Raspadori con il Sassuolo. Ma di fatto è come se avesse chiesto tempo a Raspadori perché non è pronta oggi a fare un investimento di quel tipo. Ma ha l'età e le caratteristiche per piacere alla Juve. Dovesse andar via Kean, sarebbe diverso. Ma non è un'operazione nell'immediato, oggi la Juventus non va a stringere col Sassuolo.

Chi potrà andare a stringere è il Napoli, che già ha l'ok del ragazzo. Ma in settimana ci sarà un ulteriore contatto tra De Laurentiis e Carnevali".