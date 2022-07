Sky - Kim ha scelto il Napoli: sarà un nuovo giocatore azzurro

Calciomercato Napoli - Kim Min-jae sarĂ presto un nuovo giocatore del Napoli: lo conferma anche SkySport. E’ servito, quindi, il forcing partenopeo per portare il coreano all’ombra del Vesuvio.Â

Il giocatore, infatti, alla fine ha scelto l’azzurro. Non ci sarà trattativa invece col Fenerbahce poiché il club campano pagherà la clausola da 20 milioni di euro. Il giocatore asiatico ha dovuto scegliere tra Napoli e Rennes, ma alla fine la scelta è ricaduta sulla società italiana anche per l’importanza che avrà dato che andrà a sostituire un totem come Kalidou Koulibaly.