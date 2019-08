Sky - Icardi-Napoli, non c'è ancora il sì: pronti 60mln, gli azzurri aspetteranno qualche giorno. Gli agenti provano a convincerlo

Calciomercato Napoli - Che fine farà l’attaccante argentino dell’Inter Mauro Icardi? Il calciatore piace molto al calcio Napoli, come raccontano i colleghi di Sky Sport: l’argentino non ha ancora detto di sì al Napoli, anzi per il momento non ha dato aperture e non ha detto un definitivo no.

Icardi-Napoli, le ultime notizie

Il club azzurro lo aspetterà per qualche giorno ancora, altrimenti virerà su altre piste. Icardi aspetta ancora la Juventus, ma dal suo entourage filtra anche la possibilità di rimanere all’Inter nonostante il club nerazzurro abbia confermato la decisione di non puntare su di lui.

Il Napoli non vorrà aspettare l'ultimo giorno di mercato, nonostante sia l'unica società di mettere sul piatto sessanta milioni di euro più bonus per acquistare il suo cartellino: chi lavora e collabora con l'entourage di Icardi sta tentando di far capire al calciatore che accettare l'offerta del Napoli calcio non sarebbe la peggiore delle ipotesi.