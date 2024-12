Sky DE - Interesse di Manchester United, Tottenham e Napoli: Goretzka ha preso una decisione

Il giornalista di Sky Sport Germania, Florian Plettenberg, attraverso i social ha fatto sapere le intenzioni di Leon Goretzka, calciatore a cui era interessato anche il Napoli:

Leon Goretzka ha deciso di restare al Bayern per tutto l'inverno e di concludere la stagione con il club. Molto motivato, continua ad essere apprezzato dall'allenatore Vincent Kompany. Nonostante l'interesse di importanti club come Manchester United, Tottenham e Napoli, Goretzka non prenderà in considerazione l'ipotesi di un trasferimento nella sessione di calciomercato di gennaio.