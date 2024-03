Sky - D'Aversa a rischio esonero dopo la testata ad Henry, spunta già il nome del sostituto

Caos in casa Lecce. Secondo quanto riportato dal collega di Sky Gianluca Di Marzio, la società salentina sarebbe riflettendo sull'esonero di D'Aversa:

"Gli episodi nel finale di partita di Lecce-Verona rischiano di avere conseguenze gravi per Roberto D'Aversa. L'allenatore ha infatti colpito Henry con una testata, gesto che ha fatto infuriare la società giallorossa che ora valuta un cambio in panchina.

La società giallorossa non transige su episodi così gravi e sta quindi pensando all'esonero di D'Aversa. Al di là del comunicato, quindi, in casa Lecce ci sono delle riflessioni in corso sul futuro dell'allenatore italiano.

In caso di esonero il club giallorosso sta pensando a Semplici, possibile scelta per la panchina del Lecce".