Sky - Colpo Arsenal, arriva Jorginho dal Chelsea: le cifre

Calciomercato - Clamorosa ultim'ora di mercato, con Jorginho che cambia squadra ma non città e si trasferisce nel club in piena lotta per lo scudetto: secondo le ultime notizie di Sky Sports UK, infatti, il brasiliano passa all'Arsenal.

Calciomercato, Jorginho all'Arsenal: le cifre

Chelsea e Arsenal hanno trovato l'accordo per il trasferimento del centrocampista della Nazionale italiana Jorginho alla corte di Mikel Arteta per 15 milioni di euro. L'ex Napoli ed Hellas Verona firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025: il contratto è infatti fino al 2024, ma con un'opzione per un altro anno.

Jorginho

Il centrocampista italiano si trasferisce all’Arsenal, che ha scelto lui per rinforzare il suo centrocampo: l’accordo tra i due club dopo un’accelerata nelle ultime ore è stato trovato sulla base di 15 milioni di euro. Per il 31enne contratto fino al 2024 con opzione del club per un’ulteriore stagione, manca ormai soltanto l'ufficialità.

Jorginho aveva il contratto in scadenza a fine stagione ed era praticamente sicuro di lasciare il Chelsea. Si era parlato di un suo rientro in Italia, con la romantica idea del Napoli, o di un suo trasferimento al Barcellona, che lo stima da tempo. L’azzurro però ha sempre tenuto gli occhi sulla Premier, dove si era ambientato in fretta arrivando ad essere il vicecapitano dei Blues.