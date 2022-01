Calciomercato - Colpo di scena in casa Salernitana: salta l’arrivo di Diego Costa in Campania. Lo annuncia SkySport. Secondo quanto riferito dai colleghi dell’emittente televisiva, la società ha deciso di tirarsi indietro una volta approfondite le condizioni fisiche del centravanti brasiliano. Il quale, quindi, continua ad essere svincolato in attesa di una nuova offerta.