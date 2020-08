Schira: "L'Everton ha l'accordo con Allan, ora serve lo sforzo per convincere De Laurentiis"

Nicolò Schira è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Allan? Serve uno sforzo da parte dell'Everton che deve alzare l'offerta di 25 mln bonus inclusi, il Napoli ne chiede 40. Allan ha da tempo un accordo di massima con il club per un ingaggio raddoppiato. Ci sono tutte le condizioni affinchè si possa chiudere questa trattativa. Il Napoli vuole monetizzare, pre Covid pensava di monetizzare di più ma al momento c'è un abbassamento dei cartellini".