Scambio Milik-Icardi, Il Roma: Conte ha guardato ore di filmati delle giocate di Arek

L'edizione odierna de Il Roma fornisce alcuni aggiornamenti di calciomercato sul possibile scambio tra Arkadiusz Milik e Mauro Icardi con l'Inter. Come rivela il quotidiano, Antonio Conte ha visionato ore di filmati di Milik: deve dare la sua risposta. De Laurentiis aspetta, forte di una offerta importante: il cartellino di Milik più 20 milioni, forse anche 25.

Per l’Inter si tratterebbe di un affare, visto che l’argentino è ormai un peso di cui liberarsi. Per il Napoli, i nerazzurri non dovrebbero rifiutare. Ma attenzione: non si conosce l’eventuale volontà di Milik (se accettare o no l’Inter, ma dovrebbe dire sì) e soprattutto quella testa dura di Icardi si comporta in modo indisponente. Continua ad accettare le avances del Napoli, ma senza mai dire sì.