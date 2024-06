Satin: "Non so se il PSG farà di tutto per strappare Kvaratskhelia al Napoli, avrebbe più senso se..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Bruno Satin, intermediario di mercato, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Non so se il PSG farà di tutto per strappare Kvaratskhelia al Napoli: Antonio Conte si è seduto in panchina e al PSG c’è Barcola che è anche nazionale francese, e gioca nella sua stessa posizione, mentre sull’altra fascia c’è Ousmane Dembele. Avrebbe più senso andare a prendere Osimhen dal Napoli, Kolo Muani non ha fatto una buona stagione dopo esser stato pagato 90 milioni di euro, mentre Goncalo Ramos non è un titolare credibile”