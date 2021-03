Sarri torna al Napoli, l'annuncio di De Maggio: "Subito due acquisti, migliorati i rapporti con ADL"

Calciomercato Napoli - Sarri torna al Napoli. Walter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli e del ritorno di Sarri al Napoli.

Ecco quanto evidenziato da CN24 sul ritorno di Sarri al Napoli: “Tutti sanno della telefonata di Aurelio De Laurentiis a Maurizio Sarri. Il rapporto tra i due è migliorato tantissimo rispetto al recente passato. Prima i due non volevano sentir parlare l'uno dell'altro e viceversa, ora qualcosa è cambiato".

Sarri torna al Napoli. Valter De Maggio ha poi parlato anche già di calciomercato: "Aumemtano le possibilità di approdo in città di Sarri. Spuntano anche già i primi nomi per giugno. Si parla dell'arrivo di Kaio Jorge e di Jordan Veretout: si tratta di un attaccante e di un centrocampista come primi due colpi. Ci sarà anche qualche cessione eccellente naturalmente a fronte di eventuali nuovi arrivi".