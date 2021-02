Pedullà: “Ecco perché Sarri ha detto no a De Laurentiis”

Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, svela un retroscena in merito alla telefonata di Aurelio De Laurentiis a Maurizio Sarri nelle scorse settimane. Ecco le sue parole a Canale 8:

"Aurelio De Laurentiis aveva già deciso di cambiare l'allenatore. Aveva chiamato Maurizio Sarri. Il coach di Figline tuttavia ha detto di no. Il motivo? Non se la sentiva di subentrare a stagione in corso e ha declinato l'invito del presidente. Se l'allenatore avesse accettato la proposta del patron degli azzurri, Gennaro Gattuso sarebbe stato esonerato".