Pedullà: "Juventus-Sarri, oggi vertice a Milano per chiudere con Paratici: Abramovic conferma il via libera"

Prossimo allenatore Juve - Oggi potrebbe arrivare la svolta per il lieto fine tra la Juventus e Maurizio Sarri. A Milano è previsto un incontro con Fabio Paratici, rimasto a Palazzo Parigi per lavorare sulla questione.

Calciomercato Juve - Sarri è vicino

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio portale ufficiale, "il Chelsea manterrà la promessa data, già domani (dopo il vertice di oggi) potrebbe esserci un incontro lontano dall’Italia (forse a Montecarlo) per gli ultimi dettagli e per permettere poi a Sarri di andare a Torino per la firma. La Juve ha continuato ad esprimere apprezzamenti nei riguardi di Emerson Palmieri che nella seconda parte della stagione ha avuto un salto di qualità enorme con i Blues e cercherà di intavolare una trattativa per chiudere anche quest’operazione. Ma l’ultima parola sarà del Chelsea che ha il mercato bloccato".