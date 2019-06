Sportitalia - Mercoledì giornata giusta per Sarri alla Juve: c'è un indizio da un'azionista del Chelsea [FOTO]

Ultimissime calciomercato - Il noto giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà è intervenuto durante la trasmissione Sportitalia Mercato, soffermandosi sulla lunga marci di avvicinamento di Maurizio Sarri alla panchina della Juventus.

La giornata giusta per Maurizio Sarri alla Juventus potrebbe essere tra mercoledì e giovedì, nel mezzo ci sono le nazionali e gli accordi con il Chelsea. Con la Juventus c'è un accordo già formalizzato ma si apetta solo il via libera dalla società inglese. Quest'oggi un azionista del Chelsea ha pubblicato sui social una frase: "Thank you Sarri"