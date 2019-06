"Non posso passare dal Napoli a un’altra squadra italiana", il primo contatto Sarri-Juve già quando era al Napoli: il retroscena

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica svela alcuni retroscena del passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus. Il tecnico ormai bianconero fu vicino alla panchina torinese già quando era alla guida della Ssc Napoli.

Napoli calciomercato retroscena su Sarri-Juve

Nella primavera 2018, infatti, Agnelli propose al tecnico azzurro di susseguire a Massimiliano Allegri. Ma Sarri, sottolinea Repubblica, mise in atto una vera e propria strategia per cercare di non scatenare l'odio dei napoletani. Come? Pensò che il passaggio diretto dal Napoli alla Juve sarebbe stato sanguinoso e infatti decise di passare prima per l'estero (Chelsea). Il quotidiano riporta proprio una dichiarazione di quella trattativa, così Sarri ad Agnelli: "Non posso passare dal Napoli a un’altra squadra italiana".