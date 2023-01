Salernitana-Napoli, riecco Demme: definito anche il futuro

Ultimisisme Calcio Napoli - Luciano Spalletti recupera tutti gli assenti di Coppa Italia in vista di Salernitana-Napoli di sabato all’Arechi. Ovvero Khvicha Kvaratskhelia, Hirving Lozano squalificato ma anche Diego Demme assente e non per questioni di mercato.

Calciomercato Napoli, Demme resta

Il centrocampista italotedesco, piuttosto, ha dato forfait per un lieto evento: la nascita della figlia. Ma ora è già tornato ad allenarsi e si è anche chiuso il discorso mercato come annunciato dal suo procuratore. “Resterà fino al termine della stagione, ha parlato con Spalletti”, ha riferito infatti ieri in diretta Marco Busiello.