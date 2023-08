Romano: "Rilancio dell'Al-Ahli per Zielinski: nuova offerta formale al Napoli, hanno fretta di chiudere!"

Calciomercato Napoli - A sorpresa arriva il rilancio dell'Arabia Saudita per Piotr Zielinski: nuova offerta dall'Arabia Saudita per il centrocampista degli azzurri con il contratto in scadenza fra un anno. Ed in trattativa rinnovo con la SSC Napoli.

Ma torna con insistenza l'Al-Ahli su Zielinski, a riferirlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"L'Al Ahli ha presentato un'offerta formale al Napoli per Piotr Zielinski. Trattative in corso per raggiungere un accordo, il contratto è in scadenza nel 2024. L'Al-Ahli vuole accordarsi presto sulle cifre per Zielinski o passeranno al prossimo obiettivo: Llorente il prossimo in lista, ma nessuna offerta formale".