Manolas-Napoli, Sky: "La Roma ha già trovato il sostituito: trattativa con Bartra del Betis Siviglia"

Ultimissime mercato Napoli. Si ravvivano le speranze di chiudere a breve l'acquisto di Manolas, difensore della Roma. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, il club giallorosso si sarebbe già affrettato a trovare un sostituto in grado di prendere il posto del giocatore greco in caso di trasferimento alla SSC Napoli.

Ultimissime calciomercato Roma: si continua a guardare in Spagna. In particolare, al Betis Siviglia, dove gioca Pau Lopez, portiere che interessa per quanto l'operazione è complicata. A piacere è infatti Marc Bartra, 28 anni, quest'anno 33 presenze e una rete nella Liga. Il difensore, ex Barcellona e Borussia Dortmund (quindi con ampia esperienza internazionale), è valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. La Roma ci pensa.

Oggi il presidente De Laurentiis a Kiss Kiss ha parlato a lungo di calciomercato e ovviamente non si è potuto fare a meno di trattare l'argomento Manolas, il giocatore primo nella lista per sostituire Raul Albiol, ormai prossimo alla partenza. Ecco la risposta del presidente del Napoli, nelle parole raccolte da Calcio Napoli 24.

"Siamo chiamati a rimpiazzarlo e Manolas può essere un ottimo rimpiazzo. Ma ci sono vari problemi: caratteriale il primo; è un giocatore che dà alcuni problemi. Cristiano Giuntoli dovrà parlarne con lui. Noi vogliamo persone tranquille, non vogliamo problemi nello spogliatoio. La Roma poi è uno scoglio con una nuova impostazione gestionale, c'è un nuovo ds e un nuovo allenatore. Stiamo verificando come poter acquisire a un prezzo consono e giusto per un giocatore che già ha una certa età. Non è più rivendibile. Mi sta anche bene, ha gli attributi, va bene fino a tarda età. Ma non bisogna sperperare. Già ha uno stipendio importante, se ci abbiniamo l'incidenza del cartellino, diventa una cifra illogica per il mercato italiano".

Clausola rescissoria: "Devono scendere dai 36 milioni che chiedono. Con tutto il rispetto che ho per Manolas, con una logica sua anagrafica, è un valore molto più basso. Ci sono certi presidenti, di cui non faccio nome, da cui ho comprato a prezzi esagerati e poi vogliono pagare i miei la metà. Io non sono un disperato, abbiamo una squadra doppia e non mi manca nessuno. Se la voglio migliorare lo possiamo fare, ma non a cifre spropositate".