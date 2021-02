Rivoluzione Napoli! Repubblica: in estate nuovi allenatore e ds, contattati due tecnici

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica il patron del Napoli calcio Aurelio De Laurentiis ha infatti reagito alla nona sconfitta stagionale del Napoli in maniera meno istintiva, ma allo stesso tempo più consapevole e pacata: aprendo informalmente una seria riflessione sul futuro di Gattuso sulla panchina azzurra.

Nuovo allenatore Napoli, due i nomi

Italiano Juric nuovo allenatore calcio Napoli?

Sul divorzio alla fine del campionato non ci sono più dubbi, ormai: dopo il flop in dirittura d’arrivo della trattativa per il rinnovo, che s’era già ingarbugliata a dicembre e a prescindere dunque dai recenti risultati negativi. Si gioca quasi a carte scoperte e i sondaggi effettuati per Juric e Italiano fanno già intravedere il target della prossima gestione tecnici.

Mercato Napoli 2021/22, budget ridotto

Secondo Repubblica il nuovo ciclo avrà come punti fermi un bugdet ridotto per la campagna acquisti e il taglio (tra i 30 e i 40 milioni) drastico del monte ingaggi. Il presidente ha deciso di voltare pagina con un nuovo ciclo e sta scandagliando pure il mercato dei direttori sportivi, muovendosi in anticipo per fare le cose nel migliore dei modi.