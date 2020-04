Rinnovo Mertens, tutto fermo! CorSport: priorità finita nel freezer, Dries chiese a De Laurentiis un cambio di posizione

Silenzio assoluto: la questione stipendi, in casa Napoli, è ancora congelata. Tutto fermo, tutto tace anche per quanto riguarda il rinnovo contrattuale dell'attaccante belga Dries Mertens, come racconta il Corriere dello Sport:

"Situazione congelata. Proprio come nel caso del rinnovo di Mertens: un’altra priorità finita nel freezer. In ballo c’è sempre la storia della richiesta di multe comminate dal club alla squadra dopo l’ammutinamento del ritiro post Salisburgo: un aspetto che Mertens ha affrontato anche in occasione dell’incontro con De Laurentiis. A tema rinnovo: Dries, all’epoca, chiese al presidente di rivedere la sua posizione, di ammorbidirsi, ma da quella data è passato oltre un mese. E oltre alle multe, e agli stipendi, nel congelatore è finito anche il suo contratto"