Rinnovo Mertens, nuovo contatto col Napoli! CorSport - Spunta la richiesta di Dries, interessamenti da Cina e Stati Uniti

Continua ad evolversi il calciomercato della società sportiva calcio Napoli, che non si basa soltanto su acquisti e cessioni. Anzi, a tenere banco in casa azzurra sono anche i rinnovi contrattuali di diversi calciatori della rosa che viene allenata da Carlo Ancelotti. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"L’altra novità, poi, riguarda invece il contatto con Mertens, in scadenza 2020, per un prolungamento annuale: la richiesta è questa. Dries, ambito in Cina e in Mls, non ha intenzione di lasciare Napoli ed è anche disposto ad arrivare a scadenza: si vedrà"