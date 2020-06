Rinnovo Mertens, Repubblica - 4,5mln più bonus per due anni più opzione per il terzo: si legherà a vita, futuro da dirigente o allenatore a Napoli!

Calcio mercato Napoli - Ieri è sicuramente stata e resterà la giornata della vittoria in finale di Coppa Italia, ma è anche stato il giorno del rinnovo di Dries Mertens: bellissimo il video postato sui social dal belga, che ha ringraziato la città e il popolo dell'affetto con una clip.

Punto fermo quindi per il presente e il futuro del Napoli, Dries Mertens. Sul rinnovo di contratto, l'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Mertens resta e lo farà come minimo fino al 2022. Ma nel suo nuovo contratto da 4.5 milioni più bonus a stagione c’è anche un’opzione per il prolungamento di un altro anno. C’è la sensazione però che il belga si sia legato al club a vita, immaginando alla fine della sua carriera agonistica un futuro da dirigente o addirittura da allenatore. Felice anche Gattuso, nonostante la firma di Mertens sia arrivata in un giorno molto delicato e non del tutto ortodosso, con la squadra già concentrata sulla finalissima con la Juventus".