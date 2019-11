Rinnovo Mertens, CorSport: chiede 6 milioni per rendere operativo l'accordo. Inter alla finestra per giugno, la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul possibile futuro di Dries Mertens. Il belga è in scadenza di contratto da poco più di sei mesi e l'accordo con il napoli non è stato trovato. Logico dunque pensare ad un addio del belga che puòà firmare a partire da febbraio a parametro zero con qualsiasi altro club.



"Mertens ha un amore sconfinato per Napoli e il Napoli, vuole battere tutti i record possibili e immaginabili. Ma occorre anche che l’amore sia ricambiato da un contratto congruo, almeno sei milioni a stagione per mettere nero su bianco e rendere operativo il rinnovo. L’Inter è alla finestra per la prossima estate, le opzioni cinesi sono dietro l’angolo, ma sarebbe sorprendente (pur non escludendo l’ipotesi) se il belga decidesse di andare in un altro mondo calcistico e se De Laurentiis se ne privasse a gennaio. A meno che non arrivi una proposta per il cartellino abbinata all’impossibilità di procedere al prolungamento. Oggi il Napoli ha altre necessità, soprattutto quella di superare nel migliore dei modi le prossime due partite (Milan e Liverpool)".